Climat : TotalEnergies relève ses objectifs de baisse d'émissions

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mardi avoir revu à la hausse son objectif de baisse d'émissions de CO2 liées à l'utilisation de ses produits pétroliers dans le cadre d'une stratégie actualisée que le groupe soumettra à un vote consultatif de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale. La compagnie pétrolière et gazière, également très présente dans les énergies renouvelables, a précisé dans un communiqué qu'elle visait désormais une baisse de ses émissions dites de "scope 3 pétrole" de 40% en 2030 par rapport à 2015, avec -30% dès 2025, contre -30% visés en 2030 précédemment. Concernant ses installations opérées (scope 1+2), TotalEnergies vise désormais en valeur absolue moins de 38 millions de tonnes de CO2 (Mt CO2e) en 2025 par rapport à 2015, contre moins de 40 Mt CO2e précédemment, grâce notamment à un programme d'un milliard de dollars d'économies d'énergie lancé à l'échelle mondiale pour 2023-2024. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)