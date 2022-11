Climat: Macron invite les industries polluantes à réduire de moitié leurs émissions de GES d'ici 10 ans

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a demandé mardi à la cinquantaine de sites les plus polluants du pays de baisser de moitié leur volume d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici dix ans, leur promettant de nouvelles aides s'ils redoublent d'efforts en la matière.

Dans un discours à l'Elysée, le président français a demandé que les contrats de sites et de filières soient revus d'ici six mois, invitant à accélérer la décarbonation en favorisant le déploiement de l'hydrogène, la capture du CO2 et la biomasse.

Une enveloppe de cinq milliards d'euros est actuellement sur la table dans le cadre du plan France 2030.

"Si des projets et des sites sont identifiés d’ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts (..) nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l’enveloppe de cinq à dix milliards d’euros d’accompagnement public", a dit Emmanuel Macron.

Au lendemain de sa participation au sommet de la COP27 en Egypte, le chef de l'Etat a reçu à l'Elysée une cinquantaine de responsables des sites représentant à eux tous environ 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays.

L'industrie, qui représente 10% des emplois en France, compte pour 20% du total national des émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les 50 sites conviés à l'Elysée, qui représentent près de 30.000 emplois, figurent des cimenteries, des usines chimiques, sidérurgiques et des verreries appartenant à des groupes comme Lafarge, Saint-Gobain, ExxonMobil, ArcelorMittal et TotalEnergies, notamment.

Le président leur a demandé de mettre tout en oeuvre pour respecter l'objectif européen de réduire les GES d'au moins 55% d'ici 2030 en vue d'une neutralité carbone à l'horizon 2050.

Les Etats-Unis ont fixé le même objectif de décarbonation en prévoyant des subventions massives pour y parvenir via l'"Inflation Reduction Act" (Ira), tandis que la Chine a évoqué la date de 2060.

"Nous avons besoin d'en tirer les conséquences en Europe", a dit Emmanuel Macron au sujet des aides américaines.

"Je pense que ce n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que ce n'est pas amical", a ajouté le chef de l'Etat, qui a dit son intention d'en parler à Washington lors de sa visite d'Etat prévue du 30 novembre au 2 décembre.

"Il y a besoin d'un réveil européen sur ce point", a-t-il ajouté. "L'Europe ne peut pas être le seul endroit où il n'y a pas de Buy European act."

