Climat : Le seuil de 1,5°C pourrait déja être atteint temporairement en 2024

LONDRES (Reuters) - La température moyenne mondiale pourrait temporairement franchir en 2024 le seuil de 1,5oC au-dessus des niveaux pré-industriels, a déclaré vendredi le service météorologique britannique, ce qui pourrait tirer la sonnette d'alarme lors du sommet COP28 à Dubaï. Selon le Met Office, cette année est presque certainement la plus chaude jamais enregistrée et 2024 pourrait être encore plus chaude. La température moyenne mondiale en 2024 devrait se situer entre 1,34oC et 1,58oC au-dessus de la moyenne pré-industrielle pour la période 1850-1900, selon les prévisions. Les gouvernements du monde entier se sont mis d'accord en 2015 pour tenter de limiter l'augmentation moyenne de la température mondiale à 1,5oC dans le cadre de l'Accord de Paris, considéré comme une avancée majeure dans la lutte contre le changement climatique. Bien que le fait d'atteindre le niveau de 1,5oC en une seule année ne signifie pas que le monde franchira ce seuil à plus long terme, ces projections viendront certainement appuyer les partisans d'une action urgente lors des négociations de la COP28 pour réduire les émissions responsables du réchauffement de la planète. "Les prévisions sont conformes à la tendance actuelle au réchauffement climatique de 0,2oC par décennie et sont renforcées par un épisode important du phénomène El Niño", a déclaré Nick Dunstone, responsable des prévisions du service météorologique britannique. "Par conséquent, nous nous attendons à deux nouvelles années successives de record de température mondiale et, pour la première fois, nous prévoyons une chance raisonnable qu'une année dépasse temporairement 1,5oC", tout en précisant qu'un dépassement temporaire ne constituerait pas une violation de l'Accord de Paris. La plupart des modèles d'émissions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies montrent que la planète pourrait franchir le seuil de 1,5oC au cours des années 2030. (Reportage Nina Chestney ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)