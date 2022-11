Climat : le Brésil espère organiser la COP30 en Amazonie, dit Lula

CHARM EL-CHEIKH, ÉGYPTE, 16 novembre (Reuters) - Le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré mercredi que le Brésil allait faire son retour sur le front la lutte mondiale contre le changement climatique et qu'il demanderait aux Nations unies d'organiser le 30e sommet sur le climat en Amazonie.

Reçu chaleureusement mercredi lors du 27eme sommet sur le climat de l'Onu (COP27), en Égypte, Lula a souligné pendant une conférence réunissant les gouverneurs des régions brésiliennes de l'Amazonie que son pays ne pouvait pas rester isolé sur la scène internationale comme il l'a été au cours des quatre dernières années, sous la présidence de Jair Bolsonaro.

"Je suis ici pour dire à tous que le Brésil est de retour sur la scène mondiale", a-t-il dit, en demandant à l'Onu d'organiser la COP30 en Amazonie.

"Nous allons lutter avec acharnement contre la déforestation", a promis le président élu, alors que la destruction de la forêt tropicale amazonienne a fortement augmenté sous la présidence de Jair Bolsonaro.

Lula s'est plus largement engagé à renforcer la législation environnementale mise à mal par l'actuel chef de l'Etat, qu'il a battu d'une courte tête lors de la présidentielle du mois dernier, et à créer de nombreux "emplois verts". (Reportage de Jake Spring et William James, rédigé par Dominic Evans, version française Dina Kartit, édité par Tangi Salaün)