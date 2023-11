Climat : L'année 2023 sera probablement la plus chaude en 125.000 ans !

par Kate Abnett et Gloria Dickie BRUXELLES (Reuters) - Il est "quasiment certain" que l'année 2023 sera la plus chaude en 125.000 ans, a déclaré mercredi le groupe d'experts de l'Union européenne (UE) sur le changement climatique. Selon les données présentées par Copernicus, les températures enregistrées en octobre dernier ont battu le record établi en 2019. "Le record a été battu de 0,4 degrés Celsius, une marge très importante", a indiqué Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus dans un communiqué. La hausse des températures a été alimentée par les émissions de gaz à effet de serre ainsi que par le retour du phénomène El Niño, qui réchauffe la surface de l'océan Pacifique oriental et central. La température moyenne de l'air était en octobre 1,7 degrés Celsius au-dessus de la moyenne préindustrielle pour la période 1850-1900, a indiqué l'institut. Il est "quasiment certain" que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, a précisé Copernicus, qui a débuté ses relevés en 1940. "Lorsque nous réunissons nos données et celles du GIEC, nous pouvons dire que cette année sera la plus chaude des 125.000 dernières années", a dit Samantha Burgess. Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'Onu) étudie notamment des carottes de glace, des coraux et des arbres afin de recueillir des données paléoclimatiques, qui fournissent des informations sur le climat qui existait sur Terre il y a plusieurs siècles. (Reportage Kate Abnett; version française Camille Raynaud)