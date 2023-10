Climat : L'année 2023 pourrait devenir la plus chaude jamais enregistrée

Crédit photo © Reuters

par Charlotte Van Campenhout BRUXELLES (Reuters) - L'année 2023 pourrait devenir la plus chaude jamais enregistrée, le changement climatique et le retour du phénomène El Niño ayant alimenté la hausse des températures, selon un rapport de Copernicus, le groupe d'experts de l'Union européenne (UE) sur le changement climatique. La température mondiale pour la période janvier-septembre est 1,4 degrés Celsius au-dessus de la moyenne préindustrielle pour la période 1850-1900, a indiqué l'institut. Les scientifiques estiment que le changement climatique, combiné au retour pour la première fois en sept ans d'El Niño, un réchauffement de la surface de l'océan Pacifique oriental et central, ont contribué aux températures extrêmes mesurées récemment. "Les températures inédites pour la saison observées en septembre, après un été sans précédent, ont battu tous les records de manière extraordinaire", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus dans un communiqué, ajoutant que 2023 était en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. "A deux mois de la COP28, l'urgence d'une action climatique ambitieuse n'a jamais été aussi grande", a-t-elle dit, faisant référence à la conférence annuelle des Nations unies sur le climat qui doit s'ouvrir le mois prochain à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. (Reportage Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud)