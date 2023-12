Climat: Accord sur le fonds "pertes et dommages" à la COP28

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Les participants à la COP28, sommet mondial sur le climat, ont officiellement approuvé jeudi l'accord prévoyant la création d'un fonds "pertes et dommages" pour aider les pays vulnérables face aux conséquences du changement climatique. L'accord a été entériné après l'ouverture de la COP28 aux Emirats arabes unis et son adoption a été saluée par une ovation debout de la part des délégués présents. La création de ce fonds est le fruit de difficiles négociations cette année entre pays développés, responsables de l'essentiel des émissions polluantes depuis le début de l'ère industrielle, et les pays en développement. Il doit permettre aux pays vulnérables de supporter le coût des catastrophes provoquées par le changement climatique, telles que les sècheresses, les inondations et la montée du niveau des mers. (Reportage William James, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)