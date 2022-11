Climat : 2022 aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France

PARIS (Reuters) - L'année 2022 sera la plus chaude jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900, peu importe les températures qui seront enregistrées au mois de décembre, a annoncé mercredi Météo France.

La température annuelle moyenne en France dépassera les 14,2 degrés Celsius cette année, plaçant 2022 au premier rang des années les plus chaudes, devant 2020, qui détenait le record avec 14,07 degrés, a indiqué Météo France.

"L'année 2022 a été jalonnée par de nombreux épisodes et vagues de chaleur et de douceur. Les périodes de froid ont à l'inverse été quasi absentes, à l'exception d'un épisode de gel tardif début avril. Tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception de janvier et avril", peut-on lire dans un communiqué de l'institut.

Météo France précise que la sécheresse des sols a été longue et étendue alors que plusieurs vagues de chaleurs se sont abattues sur l'Hexagone, parfois hors saison chaude, entrainant orages et feux de forêts.

Trente-trois jours de vagues de chaleur ont été dénombrés cet été, du jamais vu.

"Les épisodes estivaux remarquables de 2022 auraient été hautement improbables et nettement moins intenses sans l'effet du changement climatique", est-il souligné dans le communiqué de Météo France, qui prévient que cette année pourrait être considérée comme "normale" en 2050.

