Clermont victorieux !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Clermont se relance enfin ! Première victoire pour le promu depuis le 15 août et le succès contre Troyes (2 - 0). Les Clermontois s’imposent à domicile contre le LOSC sur le score d’1 but à 0 !

Les Lillois sont stoppés après 3 victoires consécutives.

Et c’est Vital N’Simba qui est l’unique buteur de ce match en première période (32’).

Le joueur de la République démocratique du Congo arme une frappe qui fait mouche et qui est validée après l’examen de la VAR.

En seconde période les hommes de Pascal Gastien résistent aux offensives lilloises avec brio !

Au classement, Clermont remonte provisoirement à la 11e place, quant à Lille, le club nordiste stagne à la 8e position et ne se rassure pas avant la Ligue des champions et le match contre Séville !