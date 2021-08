Clermont arrache le nul et enfonce un peu plus Lyon dans la crise

par Arthur Cremers (iDalgo)

Quel match pour ouvrir ce dimanche de Ligue 1. Pour le compte de la 3ème journée de championnat, Lyon recevait Clermont au Groupama Stadium. Et ça a très bien démarré pour les Gones qui ont ouvert le score sur penalty grâce à Moussa Dembele (5'). Puis le malheureux Sinaly Diomandé a relancé les visiteurs en inscrivant un but compte son camp sur corner (12'). En difficulté lors de leurs deux premières rencontres, les Lyonnais ont fait la différence avant de rentrer aux vestiaires par l'intermédiaire du deuxième but de Dembele (21') et de celui de Paqueta (45+1'). En menant 3-1 au début de la seconde période, les Rhodaniens pensaient avoir fait le plus dur mais c'était sans compter sur l'abnégation clermontoise. Elbasan Rashani, par deux fois, a fait trembler les filets d'Anthony Lopes (80', 90+1') pour offrir un point inespéré au promu. Ce résultat (3-3) enfonce un peu plus l'OL dans la crise. Le multiple champion de France est 16ème, Clermont sur le podium.