Clariant: Baisse de 5% du chiffre d'affaires en 2020, la pandémie devrait encore peser au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Le groupe chimique suisse Clariant a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5% en 2020, la demande dans plusieurs divisions ayant été affectée par la pandémie de COVID-19.

Son bénéfice net a atteint 799 million de francs suisses (740,46 millions d'euros) contre 38 millions de francs en 2019, Clariant ayant bénéficié de cessions de divisions et n'étant plus confronté à une enquête européenne sur les pratiques anticoncurrentielles.

Le chiffre d'affaires des trois divisions que le groupe conserve a baissé à 3,86 milliards de francs contre 4,4 milliards de francs l'année passé.

La marge opérationnelle sur le chiffre d'affaires des activités non cédées a baissé à 16%, contre 16,8% un an plus tôt.

"L'offre excédentaire de pétrole et la volatilité défavorable des devises" dans le contexte de la pandémie a pesé sur les résultats, a expliqué Clariant.

Le groupe a ajouté que la pandémie continuerait à affecter ses activités au moins jusqu'au premier trimestre 2021.

Clariant a subi a changement de direction majeur fin 2020, son actionnaire principal, Saudi Basic Industries, ayant demandé le départ de son directeur général, Hariolf Kottmann, après 12 ans de présence dans l'entreprise.

Le groupe prévoit de se délester de sa division pigments d'ici la fin de l'année et est également en train de supprimer des centaines d'emplois, dans le cadre d'un programme de réduction des coûts et de "redimensionnement" de l'entreprise.

Clariant a proposé un dividende non récurrent de 0,70 franc par action.

(John Miller, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)