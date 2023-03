Clariant anticipe une baisse de son chiffre d'affaires en 2023

2 mars (Reuters) - Clariant a déclaré jeudi s'attendre à un léger recul de son chiffre d'affaires en 2023, après avoir fait état de ventes pour l'année dernière conformes aux attentes, tirées par les catalyseurs. La société, qui fabrique notamment des composants chimiques pour les produits de soins personnels, a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de francs suisses (4,99 milliards d'euros) en 2023, en baisse par rapport aux 5,20 milliards de francs suisses publiés en 2022. Les perspectives incluent un impact négatif net d'environ 130 millions de francs provenant de cessions et d'une acquisition complémentaire, a indiqué la société. Clariant s'attend également à une baisse annualisée négative croissante de l'usine Sunliquid en Roumanie et à un environnement inflationniste persistant. "Au quatrième trimestre 2022, les prix ont continué d'avoir un impact positif significatif sur la croissance des ventes et la marge d'Ebitda, malgré des marchés finaux plus faibles dans certaines activités", a déclaré le directeur général Conrad Keijzer dans un communiqué. Ces derniers mois, Clariant a réussi à compenser les coûts des matières premières et de l'énergie qui frappent l'industrie en les répercutant sur les clients par le biais d'augmentations de prix. Clariant a déclaré viser l'amélioration du niveau de la marge d'exploitation du groupe en 2023, et s'attend à ce qu'une reprise continue dans son activité de catalyseurs compense la baisse des volumes de vente dans ses autres unités. Les ventes de catalyseurs ont augmenté de 18% en monnaie locale au quatrième trimestre, principalement grâce à la croissance des volumes. (Reportage Linda Pasquini et Marta Frackowiak ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)