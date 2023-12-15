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Clariane signe un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances

Clariane signe un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances

15 décembre (Reuters) - Clariane SE:

* CLARIANE ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SIGNENT UN PREMIER PARTENARIAT IMMOBILIER, CONFORMÉMENT AU PLAN DE REFINANCEMENT ANNONCÉ LE 14 NOVEMBRE 2023

* LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT IMMOBILIER AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, POUR UN MONTANT DE 140 MILLIONS D'EUROS

* CE PARTENARIAT IMMOBILIER PORTE SUR 19 ACTIFS FRANÇAIS REPRÉSENTANT UNE VALEUR BRUTE D'ACTIFS DE 268 MILLIONS D'EUROS, HORS DROITS

* LA SIGNATURE DE CE PARTENARIAT DEVRAIT INTERVENIR D'ICI FIN 2023

* CLARIANE ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES POURSUIVENT LEURS NÉGOCIATIONS SUR UN DEUXIÈME PARTENARIAT IMMOBILIER, POUR UN MONTANT DE 90 MILLIONS D'EUROS PORTANT SUR DES ACTIFS AU ROYAUME-UNI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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