Clariane signe un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances

15 décembre (Reuters) - Clariane SE: * CLARIANE ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SIGNENT UN PREMIER PARTENARIAT IMMOBILIER, CONFORMÉMENT AU PLAN DE REFINANCEMENT ANNONCÉ LE 14 NOVEMBRE 2023 * LA SIGNATURE D'UN PARTENARIAT IMMOBILIER AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, POUR UN MONTANT DE 140 MILLIONS D'EUROS * CE PARTENARIAT IMMOBILIER PORTE SUR 19 ACTIFS FRANÇAIS REPRÉSENTANT UNE VALEUR BRUTE D'ACTIFS DE 268 MILLIONS D'EUROS, HORS DROITS * LA SIGNATURE DE CE PARTENARIAT DEVRAIT INTERVENIR D'ICI FIN 2023 * CLARIANE ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES POURSUIVENT LEURS NÉGOCIATIONS SUR UN DEUXIÈME PARTENARIAT IMMOBILIER, POUR UN MONTANT DE 90 MILLIONS D'EUROS PORTANT SUR DES ACTIFS AU ROYAUME-UNI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)