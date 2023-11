Clariane chute en bourse, le groupe évoque d'importantes difficultés de financement

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Clariane (ex-Korian) dégringole en Bourse mardi, après avoir annoncé un plan pour lever 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, alors que le groupe de soins cherche à renforcer sa structure financière face à d'importantes difficultés de financement. A 09h27 GMT, le groupe chutait de 8%, tandis que le SBF120 avançait de 0,23% au même moment. Le groupe a détaillé mardi dans un communiqué un projet de renforcement de sa structure financière, évoquant "un contexte d'accès au financement fortement dégradé". Clariane prévoit notamment de mettre en place en 2024 un programme de cession d'actif d'un milliard d'euros, et compte lancer au cours du premier semestre de l'an prochain un projet d'augmentation de capital visant à lever un montant brut de 300 millions d'euros. Cette augmentation de capital a reçu le soutien de Crédit Agricole Assurances, premier actionnaire du groupe avec une participation de 24,8%, qui s'est engagé à souscrire dans la limite d'un montant total de 200 millions d'euros. "En dépit d'une performance opérationnelle solide, notre accès au financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé. Ce plan d'action nous donne la visibilité et la solidité financière nécessaires pour nous permettre de poursuivre sereinement notre mission", a déclaré dans un communiqué la directrice générale Sophie Boissard. Fin octobre, Clariane a plongé en Bourse après la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre et la révision de son objectif de ratio d'endettement à fin décembre de 3,5 à 3,8. Ce plongeon "a suscité l'inquiétude de certains partenaires financiers, compromettant la finalisation des deux projets de partenariats immobiliers en cours de négociation et prévus d'ici fin 2023", a expliqué Clariane dans son communiqué. Dans ce contexte, le groupe a dû tirer début novembre ses lignes de RCF (Revolving Credit Facility) pour un montant de 500 millions d'euros pour six mois. "Depuis lors, l'accès aux financements immobiliers et d'entreprise (...) s'est sensiblement réduit, compromettant le refinancement des différentes échéances à court terme intervenant entre aujourd'hui et juin 2024, pour un montant d'environ 650 millions d'euros", indique Clariane. Le plan de restructuration financière doit permettre au groupe de couvrir ses besoins de liquidités pour 2024 et de ramener son levier opérationnel sous un ratio de 3 d'ici fin 2025. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)