Citigroup vend ses activités de gestion de patrimoine en Chine à HSBC

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La banque Citigroup Inc a annoncé lundi qu'elle avait accepté de vendre son activité de gestion de patrimoine chinoise, y compris les clients, les actifs sous gestion (AUM) et les dépôts, à HSBC Holdings, qui cherche à se développer en Chine, l'un de ses principaux marchés. L'opération porte sur des dépôts et des actifs sous gestion d'environ 3,6 milliards de dollars et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. "L'annonce d'aujourd'hui fait progresser la liquidation de l'activité de banque grand public de Citi en Chine, qui a été annoncée en décembre 2022", a déclaré la banque américaine dans un communiqué. Citi a d'abord annoncé son intention de se retirer de la banque de détail en Chine en avril 2021 dans le cadre d'une refonte de sa stratégie mondiale. Les activités de gestion de patrimoine servaient principalement les clients fortunés avec des offres de dépôts, de fonds et de produits structurés. Reuters a rapporté pour la première fois à la fin du mois dernier que HSBC était sur le point d'acquérir cette activité. L'acquisition du portefeuille de Citi aidera HSBC à étendre sa présence en Chine, l'un de ses principaux marchés, alors que la première banque européenne s'est engagée à se retirer des régions moins rentables pour se concentrer sur son principal générateur de revenus, l'Asie. Citi prévoit également d'achever la vente de son activité de services aux consommateurs en Indonésie dans le courant de l'année, a dit la banque dans un communiqué. (Reportage Aishwarya Nair à Bangalore et Xie Yu à Hong Kong ; rédigé par Sumeet Chatterjee ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)