Citigroup prévoit un atterrissage "moins dur" de l'économie cette année

Citigroup prévoit un atterrissage "moins dur" de l'économie cette année













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Citigroup a légèrement relevé ses prévisions de croissance mondiale mercredi et prévoit désormais un atterrissage "moins dur" de l'économie, tandis que le rythme de croissance anticipé devrait être le plus faible observé depuis 40 ans. Les économistes de la banque américaine prévoient désormais une croissance mondiale d'environ 2,2% cette année, soit une hausse 0,25% par rapport à l'estimation précédente. Dans une note, ils expliquent ce relèvement par l'amélioration des tendances macroéconomiques. Selon Citigroup, les perspectives économiques de la Chine sont désormais plus solides et plus claires, tandis qu'en zone euro, l'économie devrait stagner au lieu de se contracter, et aux Etats-Unis, elle affiche une résistance. La banque note toutefois que la persistance d'une inflation élevée à travers le monde pourrait tempérer la croissance attendue. "Selon nos calculs, l'inflation globale se situe toujours entre 6% et 7%, bien au-dessus des objectifs des principales banques centrales", a déclaré Nathan Sheets, économiste chez Citigroup. Faisant écho aux prévisions publiées la semaine dernière par Goldman Sachs et BofA sur les taux d'intérêt, Citigroup a déclaré anticiper trois nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année, ce qui porterait l'objectif des "fed funds" au-delà de 5%. (Reportage Aniruddha Ghosh à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)