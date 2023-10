Citigroup: Le bénéfice résiste au troisieme trimestre grâce à la hausse des frais de banque d'investissement

NEW YORK (Reuters) - Citigroup a fait état vendredi d'un bénéfice globalement stable au troisième trimestre, soutenu par la hausse des paiements d'intérêts et l'augmentation des commissions dans la banque d'investissement. Le bénéfice par action est resté stable à 1,63 dollar, dépassant l'estimation consensuelle de 1,21 dollar des analystes interrogés par LSEG. Les revenus de la branche clients institutionnels, qui abrite les opérations à Wall Street, ont augmenté de 12% par rapport à l'année dernière, portés par un bond des commissions de banque d'investissement. Le produit net bancaire total de Citi a augmenté de 9% pour atteindre 20,1 milliards de dollars. Ses rivales Wells Fargo et JPMorgan Chase ont également publié leurs résultats trimestriels vendredi, avec une hausse des bénéfices grâce à l'augmentation des paiements d'intérêts. (Reportage Manya Saini à Bangalore et Tatiana Bautzer à New York ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)