Citigroup : Le bénéfice profite au 1er trimestre de la hausse des revenus d'intérêts

Citigroup : Le bénéfice profite au 1er trimestre de la hausse des revenus d'intérêts













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Citigroup a fait état vendredi d'une hausse de 7% de son bénéfice net au premier trimestre à la faveur de l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts. Le bénéfice net a atteint 4,6 milliards de dollars (4,16 milliards d'euros), soit 2,19 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 4,3 milliards de dollars (2,02 dollars), un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat de 1,67 dollar par action d'après les données Refinitiv. A New York, le titre Citigroup gagnait 2,5% dans les transactions avant-Bourse. (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bangalore; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)