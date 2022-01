Citigroup : La banque d'investissement reste solide au T4, les dépenses augmentent

14 janvier (Reuters) - Citigroup Inc a fait état vendredi d'une baisse de 26% de son bénéfice au quatrième trimestre, le dynamisme de la banque d'investissement ayant été contrebalancé par la hausse des dépenses.

La banque a enregistré un bénéfice de 3,2 milliards de dollars (2,80 milliards d'euros), soit 1,46 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 4,3 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action, un an plus tôt.

En excluant l'impact des coûts liés aux cessions en Asie, la banque a gagné 1,99 dollar par action.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,38 dollar par action, selon les données de Refinitiv IBES.

La banque d'investissement de Citigroup a connu un trimestre solide grâce à la forte activité dans les fusions-acquisitions. Les revenus issus des clients institutionnels ont augmenté de 4%, tirés par un bond de 43% des frais de commission.

Cela a permis d'amortir en partie la hausse de 8%, hors impact des cessions en Asie, des dépenses d'exploitation de la banque qui poursuit la réduction de ses activités en dehors des Etats-Unis dans le cadre d'une refonte stratégique menée par la directrice générale Jane Fraser.

Citigroup a annoncé plus tôt vendredi un accord pour la cession de ses activités de banque de détail en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam au groupe singapourien United Overseas Bank pour 3,7 milliards de dollars.

A New-York, l'action Citigroup reculait de plus de 2,3% dans les transactions en avant-Bourse. (Reportage Niket Nishant à Bangalore et David Henry in New York; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)