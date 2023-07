Citigroup: Bénéfice en forte baisse au T2, la faiblesse du trading pèse

(Reuters) - Citigroup a fait état vendredi d'une baisse de 36% de son bénéfice au deuxième trimestre, la faiblesse des activités de trading ayant éclipsé les gains des services bancaires aux particuliers et de gestion de patrimoine. Les traders de Wall Street ont connu une période difficile, rejoignant les banquiers d'affaires dont les activités ont été affaiblies pendant des mois par un effondrement des transactions. Les revenus issus du trading de Citi ont reculé de 13% pour atteindre 4,6 milliards de dollars, en raison d'une activité plus faible des titres à revenu fixe et des actions, tandis que les commissions de la banque d'investissement ont chuté de 24% pour s'établir à 612 millions de dollars. Le bénéfice net de la banque américaine a ainsi chuté à 2,92 milliards de dollars (2,60 milliards d'euros), soit 1,33 dollar par action, au cours de la période allant de mars à juin, contre 4,55 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action, enregistrés un an plus tôt. L'activité des services bancaires aux particuliers et de la gestion de patrimoine a toutefois permis de compenser en partie la faiblesse des transactions de Citi, avec un revenu en hausse de 6% à 6,4 milliards de dollars. (Reportage Mehnaz Yasmin à Bangalore, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)