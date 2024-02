Citi recrute le directeur de la banque d'investissement de JPMorgan Chase

Citi recrute le directeur de la banque d'investissement de JPMorgan Chase













Crédit photo © Reuters

par Tatiana Bautzer et Nupur Anand NEW YORK (Reuters) - Citigroup a nommé Viswas Raghavan, jusqu'ici directeur de la banque d'investissement de JPMorgan Chase , au poste de directeur des services bancaires. Viswas Raghavan devrait rejoindre Citigroup durant l'été, a déclaré la directrice générale Jane Fraser dans une note interne consultée par Reuters. Le départ de Viswas Raghavan a obligé JPMorgan à remanier sa direction. La banque a annoncé la nomination de Doug Petno et Filippo Gori comme co-directeurs de ses activités bancaires mondiales, selon un mémo vu par Reuters lundi. A lire aussi... Viswas Raghavan est un "leader qui a fait ses preuves et sa nomination est un autre exemple de notre capacité à attirer les meilleurs talents dans notre entreprise", a écrit la directrice générale de Citi, Jane Fraser. La banque américaine est actuellement engagée dans sa plus grande restructuration depuis des décennies et a récemment annoncé qu'elle réduirait ses effectifs de 20.000 personnes lors des deux prochaines années. Jane Fraser a fait appel à de nouveaux dirigeants pour l'aider, notamment Andy Sieg, qui a quitté Bank of America pour diriger la division de gestion de fortune en septembre. Viswas Raghavan avait été récemment promu à la tête de la banque d'investissement mondiale de JPMorgan, après en avoir été le codirecteur depuis 2020. Il dirigeait auparavant la division de banque d'investissement et de financement en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. (Reportage Tatiana Bautzer et Nupur Anand, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)