Citi envisage de scinder sa division de clients institutionnels-FT

(Reuters) - La directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, envisage de démanteler la principale division de la banque, rapporte lundi le Financial Times (FT). Le projet prévoit de scinder la division de clients institutionnels en trois segments d'activité: un pôle banque d'investissement et d'affaires, un autre dédié aux marchés mondiaux et un autre aux services de transaction, selon le FT, qui cite des sources proches du dossier. La division de clients institutionnels, qui fournit des services financiers aux investisseurs institutionnels et aux Etats, est l'une des activités les plus importantes de Citigroup. Elle a généré plus de 50% des revenus de la banque au deuxième trimestre. Les nouveaux pôles créés seront dirigés par leurs directeurs actuels, qui sont placés sous la responsabilité directe de Jane Fraser, ajoute le FT. Ce changement intervient alors que Paco Ybarra, qui dirige la division de clients institutionnels, doit quitter la banque au cours du premier semestre 2024, selon un document interne consulté par Reuters. Citigroup n'a pas souhaité faire de commentaires. (Reportage Lavanya Ahire à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)