Citi avertit son personnel en Grande-Bretagne de possibles licenciements -mémo

LONDRES (Reuters) - Citigroup a prévenu ses employés britanniques de la probabilité de licenciements alors que la banque est engagée dans une vaste réorganisation, selon un mémo vu par Reuters vendredi. La banque américaine n'a pas indiqué aux employés basés en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord combien d'emplois seraient supprimés, ni quels secteurs de ses activités seraient concernés. La banque, qui emploie environ 16.000 personnes au Royaume-Uni, a déclaré entamer la deuxième phase de son projet de rationalisation de sa structure bancaire. Dans ce cadre, elle compte mettre en place un processus de consultation permettant aux employés de faire part de leurs commentaires. "Alors que nous prenons les mesures nécessaires pour aligner notre modèle d'organisation sur notre stratégie, nous nous engageons à respecter toutes les exigences légales et réglementaires et, surtout, à soutenir nos collègues dans ces changements", a déclaré un porte-parole de Citi dans un communiqué transmis à Reuters. Le remaniement du groupe concerne les cinq divisions qui dépendent directement du PDG et la suppression des rôles régionaux en dehors de l'Amérique du Nord. (Reportage Anousha Sakoui ; version française Gaëlle Sheehan)