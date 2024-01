Citi accuse une perte de 1,8 Md$ au quatrième trimestre, liée à des charges

Citigroup a fait état vendredi d'une perte de 1,8 milliard de dollars (1,6 milliards d'euros) pour le quatrième trimestre, en raison de charges pour rembourser un fonds de soutien pour les banques en faillite et d'une réorganisation interne de grande envergure. La perte a également été alimentée par des provisions destinées à couvrir les risques de change en Argentine et en Russie. La troisième banque américaine en termes d'actifs a enregistré une perte de 1,16 dollar par action pour le trimestre se terminant le 31 décembre. Les résultats ont été érodées par 3,8 milliards de dollars de charges et de provisions que Citigroup a publiées dans un document déposé mercredi. Le chiffre d'affaires a chuté à 17,4 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, mais a augmenté en 2023 à hauteur de 78,5 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de la banque a chuté à 9,2 milliards de dollars, par rapport à l'année précédente. Le mois dernier, le directeur financier Mark Mason a déclaré que Citi prévoyait d'achever sa refonte au premier trimestre 2024. Le banque vise à réduire ses dépenses annuelles dans une fourchette de 51 à 53 milliards de dollars. En novembre, Citi avait annoncé de nouveaux changements de direction après avoir déclaré qu'elle réduirait le nombre de niveaux de gestion de 13 à 8. Dans le cadre de la nouvelle structure, les dirigeants des cinq principales activités de Citi rendront compte directement au directeur général. Les banques concurrentes JPMorgan Chase et Bank of America ont annoncé vendredi des bénéfices trimestriels en baisse, tandis que Wells Fargo a surperformé grâce à des réductions de coûts. (Rédigé par Manya Saini à Bangalore, avec Tatiana Bautzer à New York; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)