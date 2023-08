Cisjordanie : Un Palestinien tué lors d'affrontements avec l'armée israélienne

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Les forces israéliennes ont abattu un Palestinien lors d'affrontements qui ont suivi une arrestation en Cisjordanie occupée mardi, selon plusieurs sources officielles. L'armée israélienne a déclaré avoir été ciblée par des explosifs lors d'affrontements près de la ville de Jénine et ses soldats ont "répondu par des tirs réels et identifié une cible". Le ministère palestinien de la Santé a confirmé la mort d'un jeune homme de 17 ans. Le Djihad islamique a indiqué de son côté que l'individu était membre du groupe et qu'il avait 18 ans. Dans la ville palestinienne d'Hébron, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux Palestiniens qui, selon elles, étaient les auteurs d'une fusillade qui a causé la mort d'une Israélienne lundi, tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver un autre tireur qui avait tué deux Israéliens dans le village de Huwara, plus au nord, samedi. L'armée a déclaré avoir arrêté 32 Palestiniens dans la nuit de lundi à mardi. La violence en Cisjordanie s'est aggravée au cours des 15 derniers mois, avec de fréquents raids israéliens, des attaques de rue palestiniennes et des agressions de colons juifs en guise de représailles. Les perspectives de reprise des négociations de paix visant à établir un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, restent faibles. (Reportage Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell ; Version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)