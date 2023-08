Cisjordanie: Un Palestinien abattu après avoir blessé six Israéliens

JERUSALEM (Reuters) - Un Palestinien a été abattu mardi par les forces israéliennes après avoir blessé par balles six Israéliens devant un centre commercial dans la colonie de peuplement de Ma'ale Adumim, en Cisjordanie occupée, ont déclaré mardi les services de santé palestiniens. Les services d'urgence israéliens ont indiqué que deux des six blessés se trouvaient dans un état grave et que l'une des victimes était âgée de 14 ans. "Nous sommes entrés dans le restaurant, où nous avons trouvé une victime allongée, mais consciente, avec des blessures par balle sur le haut du corps", a déclaré un ambulancier israélien, Oren Brill, précisant que la victime a été conduite en salle d'opération. Des images circulant sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas pu être vérifiées de façon indépendante par Reuters, montrent le tireur immobile sur le sol, vêtu d'un gilet jaune vif, alors que du sang s'écoule sur le trottoir sous son corps. Selon la chaîne 12 israélienne, l'assaillant a été abattu par un policier qui n'était pas en service. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré que l'attaque était une réponse aux responsables israéliens qui se sont rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem la semaine dernière. Le statut juridique du site religieux, appelé Mont du Temple par les juifs, crée régulièrement des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Les violences se sont aggravées ces derniers mois en Cisjordanie avec la multiplication de raids de l'armée israélienne, d'attaques menées par des Palestiniens et d'opérations punitives lancées par des colons israéliens contre des villages palestiniens. (Reportage Emily Rose et Nidal Al-Mughrabi ; version française Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)