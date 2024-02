Cisjordanie : Un mort et cinq blessés après une attaque près de Jérusalem

JERUSALEM, 22 février (Reuters) - Trois Palestiniens ont ouvert le feu jeudi sur des automobilistes près d'un point de contrôle israélien en Cisjordanie occupée, près de Jérusalem, tuant une personne et en blessant cinq autres, ont déclaré les services d'urgence. Deux femmes ont été grièvement blessées, a déclaré Eli Bean, chef du service ambulancier israélien, à la chaîne publique Kan. Des agents ont abattu deux tireurs et en ont blessé un troisième, a fait savoir la police. Les tireurs seraient palestiniens, selon un porte-parole qui n'a pas donné plus de détails. Les tensions en Cisjordanie se sont accrues depuis la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. L'offensive israélienne contre le Hamas dans l'enclave palestinienne a causé la mort de plus de 29.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, détruit une grande partie de l'enclave et déplacé la plupart de ses 2,3 millions d'habitants. A lire aussi... Israël affirme que son objectif est de démanteler le Hamas, qui a juré la destruction d'Israël, après avoir fait irruption à la frontière de Gaza le 7 octobre, tuant 1.200 personnes et en prenant 253 en otage. (Reportage Maayan Lubell ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)