Cisjordanie: Un mort dans une attaque près de Jérusalem, selon la police israélienne

Crédit photo © Reuters

PRES DE MAALE ADUMIM, Cisjordanie (Reuters) - Trois Palestiniens ont ouvert le feu jeudi sur des automobilistes près d'un point de contrôle israélien en Cisjordanie occupée, non loin de Jérusalem, tuant une personne et en blessant cinq autres, ont déclaré les services d'urgence. Une femme a été grièvement blessée, selon les services ambulanciers israéliens. Des policiers et civils ont tiré sur les assaillants, en tuant deux et en blessant un troisième, a déclaré la police, selon qui les tireurs venaient de la région de Bethléem. Le ministre de la Sécurité Itamar Ben Gvir, du parti d'extrême droite Force juive, s'est rendu sur le théâtre de la fusillade, près de la colonie juive de Maale Adumim, où il a appelé à la mise en place de nouveaux barrages routiers, affirmant que la sécurité des Israéliens primait sur la liberté de circuler des Palestiniens. A lire aussi... Autre figure de l'extrême droite israélienne, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a prôné la construction de milliers de nouveaux logements dans les colonies. Le Hamas a salué l'attaque, "réponse naturelle" à l'offensive menée depuis le 7 octobre par Israël dans la bande de Gaza, appelant tous les Palestiniens à prendre les armes. Déjà très vives avant la nouvelle guerre de Gaza, les tensions en Cisjordanie se sont encore accentuées avec le conflit, qui a coûté la vie à plus de 29.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales. Israël s'est fixé pour objectif de démanteler le Hamas après l'attaque menée le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu par le groupe palestinien, qui a fait 1.200 morts, civils pour la plupart. (Reportage Maayan Lubell ; version française Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)