Cisjordanie: Un adolescent palestinien tué par les forces israéliennes-responsables palestiniens

RAMALLAH (Reuters) - Des soldats israéliens ont abattu vendredi un adolescent palestinien en Cisjordanie occupée lors d'affrontements, ont annoncé des dirigeants palestiniens. La police aux frontières israélienne a affirmé que "des suspects masqués ont jeté des pierres et des cailloux mettant en danger la vie des soldats" lors de heurts survenus dans le village de Umm Safa près de la ville de Ramallah, ajoutant qu'un policier aux frontières avait riposté en ouvrant le feu. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'un habitant du village âgé de 17 ans avait été tué. Des manifestations se tiennent toutes les semaines à Umm Safa pour protester contre les colonies israéliennes, dégénérant souvent en affrontements opposant les contestataires aux forces israéliennes. Les violences se sont aggravées ces derniers mois en Cisjordanie avec la multiplication de raids israéliens, d'attaques menées par des Palestiniens et d'assauts lancés par des colons israéliens sur des villages palestiniens. (Reportage par Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et AriRabinovitch; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)