Cisjordanie: Trois Palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont abattu dimanche trois combattants palestiniens en Cisjordanie occupée, a déclaré la police israélienne dans un communiqué, indiquant qu'il s'agissait d'un commando d'un camp de réfugiés de Jénine qui se préparait à "mener une attaque". Un porte-parole du mouvement palestinien du Hamas a prévenu que ces "assassinats" ne resteraient pas impunis. D'après la police israélienne, l'un des hommes abattus est le chef d'un commando "impliqué dans des actions militaires contre les forces de sécurité israélienne et des activités militaires avancées menées par des terroristes dans la bande de Gaza". (Reportage Emily Rose, avec Nidal al-Mughrabi; version française Jean Terzian)