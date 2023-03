Cisjordanie: Six pays d'Europe appellent Israël à stopper la colonisation

RPARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Espagne ont exprimé samedi leur "vive préoccupation" face à la poursuite et l'intensification des violences dans les territoires palestiniens occupés et appelé le gouvernement israélien à revenir sur sa décision d'approuver la construction de milliers de logements en Cisjordanie. Cette déclaration des porte-parole des ministères des affaires étrangères des pays concernés intervient dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne à la suite d'attaques menées par des combattants palestiniens. "Nous condamnons fermement les récents attentats terroristes qui ont provoqué la mort de citoyens israéliens. Le terrorisme ne saurait en aucun cas être justifié", ont-ils écrit dans un communiqué conjoint. "Nous condamnons également fermement les violences aveugles des colons israéliens contre les civils palestiniens, y compris la destruction de leurs maisons et de leurs biens", ont-ils ajouté. Réaffirmant leur "vive opposition à toutes les mesures unilatérales qui compromettent la solution des deux États, y compris en matière de progression de la colonisation", ils ont également demandé à l'exécutif israélien de "revenir sur sa décision récente d'approuver la construction de plus de 7."000 unités de logement dans l'ensemble de la Cisjordanie occupée et à légaliser des colonies sauvages". Alors que les Israéliens et les Palestiniens ont promis dimanche dernier à l'issue d'une réunion en Jordanie, à Akaba, d'oeuvrer à une désescalade pour enrayer le cycle de violences meurtrières, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Espagne les ont également appelés samedi à oeuvrer pour réduire les tensions actuelles. "Nous exhortons toutes les parties à s'abstenir de faire échouer ce processus fragile et nous leur demandons instamment d'honorer les engagements qu'elles ont pris (...)." (Reportage Benjamin Mallet)