Cisjordanie : Quatre Palestiniens tués dans un raid israéliens à Jénine

Crédit photo © Reuters

RAMALLAH (Reuters) - Quatre Palestiniens ont été tués mardi dans une attaque de drone lors d'un raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, ont déclaré le ministère palestinien de la Santé et l'agence de presse Wafa. Une cinquième personne a été blessée dans cette attaque qui a visé le quartier d'Al-Sibat de la ville de Jénine, a rapporté Wafa. Le directeur de l'hôpital de Jénine à déclaré à l'agence de presse que les Palestiniens étaient directement pris pour cible. Avant cette attaque, le ministère de la Santé avait fait état de 275 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée depuis les attaques du 7 octobre menées par le Hamas en Israël. (Reportage Ali Sawafta, rédigé par Clauda Tanios ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)