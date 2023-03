Cisjordanie: Quatre Palestiniens abattus par les forces israéliennes

par Raneen Sawafta JENINE, Cisjordanie (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont abattu jeudi quatre Palestiniens, dont au moins deux hommes armés et un adolescent, lors d'une opération dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, ont rapporté les services de secours et des activistes palestiniens. D'après la police israélienne, une unité des forces spéciales a tué par balles deux combattants ainsi qu'un autre Palestinien qui les avait attaqués avec une barre. Une fusillade est survenue avec plusieurs hommes armés, a-t-elle indiqué. Jénine fait partie des zones de Cisjordanie où les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs opérations depuis un an, sur fond de tensions croissantes à propos de la question d'un Etat palestinien. Un groupe local de combattants, la Brigade Jénine, a déclaré dans un communiqué avoir été aux prises avec des soldats israéliens s'étant fait passer pour des Palestiniens et qui ont "mené le lâche assassinat de combattants de la résistance". Le Hamas a déclaré que l'un de ses combattants a été tué lors de cette opération. (Rédigé par Dan Williams; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)