Cisjordanie: Nouvel incident avec l'armée israélienne, un adolescent tué

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Des soldats israéliens ont abattu jeudi un adolescent âgé de 15 ans en Cisjordanie occupée, ont déclaré des représentants palestiniens, un incident qui survient dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne à la suite d'attaques menées par des combattants palestiniens. Le maire d'Azzoun a rapporté qu'un véhicule de l'armée israélienne était entré jeudi soir dans la ville de Cisjordanie. Quand des adolescents ont lancé des pierres en direction du véhicule, a dit Ahmad Enaya, les soldats israéliens ont répondu par des tirs à balles réelles. Tsahal a indiqué que des soldats ont fait feu en direction de suspects ayant jeté des engins explosifs en leur direction alors qu'ils menaient une opération pour retrouver des individus accusés d'avoir tiré des feux d'artifice contre des véhicules de l'armée à Azzoun. Dans un communiqué, l'armée israélienne a précisé avoir été informée que des personnes ont été blessées dans l'incident mais n'a pas confirmé un quelconque décès. Un hôpital public d'une ville voisine a annoncé que Nidal Saleem avait succombé à ses blessures après avoir été touché par balle dans le dos. Deux autres personnes étaient soignées après avoir été blessées par balles, a-t-il indiqué dans un communiqué. Au moins 62 Palestiniens, combattants ou civils, ont été tués depuis le début de l'année dans des opérations des forces israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé. Treize Israéliens et un touriste ukrainien ont trouvé la mort dans des attaques palestiniennes sur la même période, selon les autorités israéliennes. Israéliens et Palestiniens ont promis dimanche dernier, à l'issue d'une réunion en Jordanie, d'oeuvrer à une désescalade pour enrayer ce cycle de violences meurtrières. (Reportage Ali Sawafta et Henriette Chacar; version française Jean Terzian)