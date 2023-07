Cisjordanie : Les soldats israéliens se sont retirés de Jénine, tirs de roquettes depuis Gaza

Cisjordanie : Les soldats israéliens se sont retirés de Jénine, tirs de roquettes depuis Gaza













Crédit photo © Reuters

par Ali Sawafta JENINE (Reuters) - Des activistes de la bande de Gaza ont tiré mercredi des roquettes en direction d'Israël après que l'armée israélienne s'est retirée mardi de la ville de Jénine, après y avoir lancé dans la nuit de dimanche à lundi l'une de ses plus vastes opérations depuis des années en Cisjordanie occupée. Des avions de chasse israéliens ont frappé une installation souterraine de fabrication d'armes en représailles, a déclaré l'armée. Quelques heures plus tôt, deux témoins de Reuters ont vu des convois de véhicules militaires israéliens quitter Jénine après la tombée de la nuit, ce qui semble signaler la fin de l'opération, au cours de laquelle douze Palestiniens, dont au moins cinq combattants, et un soldat israélien ont été tués. Plus de 1.000 soldats ont été déployés lors de cette opération, qui visait, selon l'armée israélienne, à détruire des infrastructures et des armes utilisées par des mouvements palestiniens dans le camp de réfugiés de Jénine. Des centaines de combattants palestiniens armés issus notamment du Hamas, du Djihad islamique et du Fatah sont basés dans le principal camp de réfugiés de Jénine, cible depuis le début de l'année de plusieurs raids israéliens. Quelques heures après le début du retrait des soldats israéliens, des combattants palestiniens ont tiré cinq roquettes en direction d'Israël depuis la bande de Gaza, a annoncé l'armée. Les projectiles ont été interceptés et aucune victime n'a été signalée. Des explosions ont été entendues dans le nord de la ville et des échanges de tirs ont été rapportés près d'un hôpital alors que les soldats israéliens se retiraient de Jénine. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué que les soldats israéliens avait fait usage de gaz lacrymogènes dans un hôpital où ses équipes étaient à l'oeuvre. "Nous terminons actuellement la mission et je peux dire que notre vaste opération à Jénine n'est pas ponctuelle", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à un point de contrôle situé près de la ville. Huit personnes ont par ailleurs été blessées mardi à Tel-Aviv lors d'une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche revendiquée par le Hamas palestinien. (Avec la contribution de Maayan Lubell et Dan Williams à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza, Raneen Sawafta à Jénine, Ronen Zvulun près de Jénine et Michelle Nichols à New York, rédigé par James Mackenzie; version française Camille Raynaud)