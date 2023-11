Cisjordanie: Les forces israéliennes tuent trois assaillants palestiniens

Crédit photo © Reuters

par Ammar Awad PRÈS DE BETHLÉEM, Cisjordanie (Reuters) - Trois Palestiniens ont ouvert le feu jeudi à un barrage installé sur une route entre Jérusalem et Bethléem, en Cisjordanie occupée, tuant un soldat israélien et en blessant plusieurs autres avant d'être abattus, a déclaré la police israélienne. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a revendiqué l'attaque. Le chef de la police israélienne, Yaakov Shabtai, a déclaré que les assaillants projetaient une attaque de bien plus grande envergure. Ces derniers sont arrivés à bord d'un véhicule en provenance de Bethléem, a déclaré Yaakov Shabtai aux journalistes présents sur les lieux, avant d'ouvrir le feu lorsque les forces israéliennes ont commencé à les interroger. Les forces de sécurité déployées au checkpoint ont tiré sur les assaillants qui ont été "neutralisés", a dit la police. Après la fusillade, la police a déclaré avoir trouvé sur les suspects et dans leur véhicule deux fusils automatiques, deux armes de poing, des centaines de munitions, dix chargeurs remplis et deux haches. Les autorités palestiniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, prises depuis l'intérieur d'un bus, montrent un homme en uniforme courant et tombant alors que des coups de feu retentissent au barrage routier. (Avec la contribution de Maayan Lubell à Jérusalem, Jean-Stéphane Brosse et Diana Mandiá pour la version française, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)