Cisjordanie : Israël n'autorisera pas de nouvelles colonies "dans les mois à venir"

Cisjordanie : Israël n'autorisera pas de nouvelles colonies "dans les mois à venir"













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Israël n'autorisera pas de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée dans les mois à venir, ont déclaré lundi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après des discussions en coulisses visant à éviter un vote du Conseil de sécurité de l'Onu sur le sujet. Le gouvernement israélien, s'appuyant sur des partis nationalistes et religieux, a accordé le 12 février une autorisation rétroactive à neuf avant-postes de colons créés sans son aval, provoquant la colère des Palestiniens. Cette décision a également suscité la condamnation des puissances occidentales et des partenaires arabes d'Israël, qui jugent toutes les colonies illégales. Les Emirats arabes unis ont cependant informé le Conseil de sécurité de l'Onu qu'ils ne réclameraient finalement pas de vote ce lundi sur un projet de résolution dénonçant les colonies. Faisant état de "discussions positives entre les partenaires", les Emirats arabes unis ont déclaré que le Conseil publierait plutôt une déclaration unanime. Un vote du Conseil de sécurité aurait placé les Etats-Unis dans la position délicate de devoir opposer leur veto pour défendre Israël après avoir publiquement averti son allié de ne pas autoriser de nouvelles implantations. "Israël a informé les Etats-Unis que, dans les mois à venir, il n'autorisera pas de nouvelles colonies au-delà des neuf déjà approuvées", déclarent les services de Benjamin Netanyahu dans un communiqué. (Rédigé par Dan Williams, version française Augustin Turpin)