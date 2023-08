Cisjordanie: Deux Palestiniens tués lors d'un raid des forces israéliennes

Crédit photo © Reuters

CISJORDANIE (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens lors d'un raid mené mardi matin dans un camp de réfugiés près de la ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée, ont déclaré un médecin et des habitants à Reuters. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré que les troupes avaient riposté après avoir essuyé des tirs lors d'une opération visant à arrêter des militants palestiniens présumés dans le camp d'Aqabat Jabr. "Deux jeunes hommes ont été transportés à l'hôpital avec des balles dans la poitrine", a déclaré à Reuters le directeur de l'hôpital de Jéricho. Les habitants ont également déclaré à Reuters qu'il y avait eu des affrontements armés, mais n'ont pas immédiatement confirmé que les deux morts, âgés de 16 et 25 ans selon le ministère palestinien de la Santé, avaient pris part aux affrontements. Le raid a duré moins d'une heure, ont ajouté les habitants. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné le raid, accusant Israël de saper une rencontre entre dirigeants palestiniens, jordaniens et égyptiens lundi pour discuter des perspectives de relance des pourparlers de paix. Les violences en Cisjordanie se sont intensifiées au cours des quinze derniers mois, alimentées par des opérations militaires israéliennes, des attaques de rue palestiniennes et des raids de colons juifs contre des villages palestiniens. (Reportage Ali Sawafta et Nidal al-Mughrab, rédigé par Enas Alashray, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)