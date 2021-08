Ciryl Gane dans l’histoire

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Premier titre mondial tricolore de l’histoire en UFC cette nuit dans la catégorie poids lourd. Ciryl Gane a dominé le combat face à l’Américain Derrick Lewis et remporte la ceinture intermédiaire à l’UFC 265. Bien plus mobile et rapide que son aîné, la victoire du Vendéen ne souffre d’aucune contestation.

Le combattant Français a surclassé son adversaire durant l’intégralité de la partie jusqu’à infliger un TKO dans le troisième round qui a obligé l’arbitre de la rencontre à stopper le combat. « Bon Gamin » est toujours invaincu dans sa carrière en MMA avec dix victoires en dix matchs.

Prochain défi pour le tricolore, l’affrontement contre la superstar de la discipline Francis Ngannou pour l’unification des titres poids lourd.