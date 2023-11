Cinq soldats américains tués dans un accident d'hélicoptère en Méditerranée

WASHINGTON, (Reuters) - Cinq soldats américains ont été tués vendredi lorsque leur hélicoptère s'est écrasé en Méditerranée au cours d'une mission d'entraînement, ont annoncé dimanche des responsables américains. Le commandement européen des États-Unis a déclaré que des opérations de recherche et de sauvetage avaient été lancées immédiatement après l'accident et qu'une enquête était en cours pour en déterminer les causes. L'armée américaine a déployé deux porte-avions - le Ford et l'Eisenhower - ainsi que des navires de soutien et des dizaines d'avions en Méditerranée orientale depuis l'attaque du Hamas contre Israël du 7 octobre, pour empêcher une extension du conflit. Le commandement européen des États-Unis, qui supervise les opérations militaires américaines en Europe et dans certaines parties du Moyen-Orient, a été le premier à annoncer l'accident samedi. "Nous pouvons affirmer avec certitude que la sortie de l'appareil était purement liée à l'entraînement et qu'il n'y a aucune indication d'activité hostile", a-t-il déclaré. L'identité des victimes ne sera pas révélée tant que les proches n'auront pas été informés, a précisé le commandement. Le président Joe Biden a exprimé ses condoléances dans une déclaration dimanche. (Reportage de Katharine Jackson et Andrea Shalal, version française Benjamin Mallet)