Cinq questions pour la BCE avant la réunion de jeudi

par Yoruk Bahceli et Stefano Rebaudo 12 juin (Reuters) - Une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) de 25 points de base (pdb) semble acquise pour sa prochaine réunion de politique monétaire, jeudi, mais la question clé est de savoir combien d'autres hausses lui succèderont. L'inflation en zone euro a reculé plus rapidement que prévu en mai et l'économie du bloc est en récession, renforçant les arguments en faveur de la fin prochaine du cycle de resserrement monétaire. "Tout va enfin dans la bonne direction pour la BCE", a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. L'attention des marchés se focalisera sur cinq questions. 1/ Une petite hausse de taux seulement ? La BCE apparaît quasi certaine de ne remonter les taux que de 25 pdb, après avoir renoncé à des hausses plus importantes en mai. L'attention se portera sur les indications que donnera Christine Lagarde, présidente de la BCE, sur les perspectives de politique monétaire. Christine Lagarde devrait réitérer que les taux devront augmenter à des niveaux suffisants pour contenir l'inflation, mais la présidente doit aussi préserver la marge de manoeuvre de la BCE pour les prochaines réunions, sans paraître trop accommodante. "Le principal enjeu de la BCE est de ne pas se laisser acculer par les marchés comme l'a fait la Fed", la banque centrale américaine, a déclaré Mike Kelly, responsable de la gestion multi-actifs chez PineBridge Investments. 2/ La BCE est-elle satisfaite du ralentissement de l'inflation ? Les marchés se sont réjouis de la baisse plus importante que prévu de l'inflation en zone euro en mai. De fait, la BCE saluera le ralentissement de l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac. Néanmoins, à 5,3%, cette mesure d'inflation n'est pas loin de son niveau record. La croissance des salaires est deux fois supérieure au taux de croissance conforme avec l'objectif de la BCE d'une inflation à 2%. "La BCE a réaffirmé qu'elle examinait l'inflation sous-jacente et qu'elle s'assurerait qu'elle est bien sur une tendance baissière. De ce point de vue, les dernières données sont très encourageantes", a déclaré Chris Attfield, stratégiste de HSBC. "La BCE réagira à ces chiffres (d'inflation) en expliquant que sa politique monétaire fonctionne, que son message fonctionne et qu'elle doit maintenir le cap." 3/ La BCE va-t-elle bientôt marquer une pause ? Les marchés l'espèrent, tablant sur la fin des hausses de taux d'ici septembre après une dernière hausse de 25 pdb. Celle-ci aura très probablement lieu en juillet, plusieurs membres du conseil des gouverneurs s'étant pratiquement engagés à relever les taux à cette date. L'inflation, bien que toujours élevée, ralentit. La demande de prêts diminue et les conditions d'octroi de crédit se dégradent à un rythme record. Flavio Carpenzano, directeur des investissements chez Capital Group, a déclaré qu'un affaiblissement de l'économie en Europe limiterait les possibilités d'augmenter de nouveau les taux. Néanmoins, des gouverneurs plus offensifs, comme l'Allemand Joachim Nagel, continuent d'évoquer des hausses de taux après l'été. 4/ Que révèlent les nouvelles prévisions de la BCE ? L'Allemagne a entraîné l'Union européenne dans la récession que beaucoup pensaient avoir évitée au premier trimestre, et les perspectives s'assombrissent, ce qui pourrait déclencher une révision à la baisse des prévisions de croissance. Une question clé est de savoir si la BCE revoit à la baisse sa prévision d'inflation de 2,1% pour 2025, ce qui la ramènerait à son objectif de 2%. Historiquement, avant qu'elle ne se focalise plus fortement sur l'inflation immédiate, une telle révision à la baisse aurait permis à la BCE de marquer une pause dans ses hausses de taux. "Si l'inflation à 2025 ressort à 2%, je pense que les marchés prendront la hausse (de jeudi) comme pouvant être la dernière de la BCE", a déclaré Piet Christiansen, analyste en chef de Danske Bank. 5/ La BCE pourra-t-elle continuer à relever ses taux si la Fed s'arrête ? Les marchés s'attendent à ce que la Réserve fédérale (Fed) maintienne ses taux inchangés en juin avant de procéder à une dernière hausse en juillet. Une pause de la Fed serait normalement un casse-tête pour la BCE, mais c'est moins le cas pour ce cycle-ci : la BCE a commencé plus tard à relever ses taux et devrait avoir terminé bientôt. Une remontée de l'euro qui freinerait l'activité serait même bien accueillie par la BCE, compte tenu de l'inflation élevée, fait valoir Frederik Ducrozet de Pictet. Un autre problème est celui des baisses de taux que les traders prévoient pour l'année prochaine, des anticipations contre lesquelles s'élèvent les banquiers centraux. Pour autant, si une récession force la Fed à réduire ses taux, les répercussions sur l'économie de l'UE pourrait forcer la BCE à revoir sa position. (Reportage Yoruk Bahceli, Stefano Rebaudo, Dhara Ranasinghe, graphiques Vincent Flasseur, Kripa Jayaram, Riddhima Talwaniversion française Corentin Chappron, édité par Blandie Hénault)