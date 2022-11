Cinq Palestiniens tués lors d'affrontements en Cisjordanie

(Actualisé avec nombre des victimes, détails)

par Ali Sawafta

RAMALLAH, CISJORDANIE, 29 novembre (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué mardi cinq Palestiniens, dont un automobiliste qui avait apparemment percuté un soldat, lors de plusieurs incidents distincts survenus en Cisjordanie occupée, selon des responsables palestiniens et israéliens.

Quatre personnes, dont deux frères, ont été tuées lors d'affrontements avec les forces israéliennes près de Ramallah et Hébron, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L'armée israélienne a confirmé que ces affrontements avaient bien eu lieu et a déclaré être au courant des informations faisant état de deux Palestiniens tués près de Ramallah, tout en ajoutant qu'elle menait l'enquête.

L'armée israélienne a aussi déclaré qu'une militaire avait été légèrement blessée dans une attaque à la voiture bélier à proximité de la colonie de Kochav Yaakov, située près de Ramallah. L'assaillant palestinien présumé a été abattu par la police et sa mort a été constatée par un médecin dans un hôpital de Jérusalem.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on voit une voiture faire demi-tour à un carrefour et foncer sur un soldat qui marchait sur le trottoir.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant un hôpital de Ramallah pour présenter leurs respects à la famille des deux frères, tous deux âgés d'une vingtaine d'années.

"Ce sont mes enfants", a déclaré le père en larmes en embrassant ses fils décédés dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Dans un tweet, le haut responsable palestinien Hussein al-Cheikh a qualifié le meurtre des deux frères d'"exécution de sang-froid".

Selon les chiffres de l'armée israélienne avant les événements de mardi, le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année s'élevait à 136. Le ministère palestinien de la Santé estime à 205 le nombre de Palestiniens tués cette année, un bilan qui comprend les décès enregistrés lors du bref conflit à Gaza en août.

Dans le même temps, 23 civils israéliens et huit membres du personnel de sécurité ont été tués en Israël et en Cisjordanie. (Reportage Emily Rose, Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Henriette Chacar ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)