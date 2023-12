Cinq Palestiniens tués en Cisjordanie, deux soldats israéliens morts à Gaza

Cinq Palestiniens tués en Cisjordanie, deux soldats israéliens morts à Gaza













(Actualisé avec bilan alourdi) RAMALLAH/JERUSALEM, (Reuters) - Au moins cinq Palestiniens de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, ont été tués dans des affrontements avec les forces israéliennes, a fait savoir dimanche le ministère palestinien de la Santé tandis que l'armée israélienne annonçait de son côté le décès de deux de ses soldats à Gaza. Un autre Palestinien est décédé dimanche des suites de blessures subies lors d'une attaque israélienne contre la ville de Djénine en Cisjordanie il y a quelques jours, a ajouté le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne fait pour sa part état d'un bilan de 121 morts depuis d'offensive lancée par Tsahal à Gaza le 27 octobre. (Reportage Ali Sawafta avec Adam Makary et Nayera Abdallah, et Ari Rabinovitch à Jérusalem ; Version française Elizabeth Pineau)