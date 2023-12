Cinq otages retrouvés morts dans les tunnels de Gaza, circonstances à déterminer

Crédit photo © Reuters

(.) JERUSALEM (Reuters) - Cinq otages israéliens ont été retrouvés morts dans un réseau de tunnels du nord de la bande de Gaza, a déclaré dimanche l'armée israélienne, publiant des images montrant une salle de bains rattachée à un passage souterrain. Le communiqué de Tsahal laisse en suspens les circonstances du décès de ces otages - trois soldats et deux civils. Le porte-parole de l'armée israélienne a fait savoir que les résultats des autopsies étaient attendus. "Nous informerons les familles et, ensuite, en fonction de ce qu'elles approuvent, le public", a dit Daniel Hagari. Le Hamas avait publié la semaine dernière une vidéo montrant trois de ces otages en vie dans ce qui semblait être une chambre étroite, sans fenêtre. "Les armes de votre armée ont tué les trois", pouvait-on entendre à l'adresse d'Israël, alors que le groupe palestinien a déclaré par le passé que certains otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre ont été tués dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. (Reportage Dan Williams; version française Jean Terzian)