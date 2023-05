Cinq morts dont un Français dans une fusillade près d'une synagogue en Tunisie

TUNIS (Reuters) - Cinq personnes sont mortes après une fusillade mardi près d'une synagogue de l'île de Djerba, en Tunisie, selon le gouvernement et la presse officielle, alors que des centaines de personnes participaient à un pèlerinage juif. L'assaillant, qui a été abattu par les forces de sécurité, était un gendarme en poste dans l'une des installations navales de Djerba, a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué, précisant que l'homme avait tiré sur un de ses collègues avant de se diriger vers la synagogue. Le suspect a ensuite ouvert le feu en direction des forces de sécurité déployées près de la synagogue, tuant sur le coup un autre gendarme et deux visiteurs, un Français âgé de 42 ans et son cousin israélo-tunisien, tous deux de confession juive, a précisé le ministère. Un second gendarme déployé près de la synagogue a succombé à ses blessures mercredi, a rapporté l'agence de presse tunisienne TAP en citant des sources hospitalières, portant à cinq le nombre de victimes du tireur. Quatre autres gendarmes et quatre visiteurs ont été blessés dans l'attaque. Le mobile de l'assaillant n'a pas encore été établi avec certitude, ni la présence d'éventuels complices, selon le ministère tunisien de l'Intérieur. La France "condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux, perpétré pendant un pèlerinage annuel juif, et qui fait douloureusement écho à l'attentat-suicide qui avait fait 21 morts dans cette même synagogue en 2002", a réagi le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Nous nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme", ajoute le ministère français des Affaires étrangères. La Tunisie compte une petite minorité juive et un pèlerinage est organisé chaque année sur l'île de Djerba, dans l'une des plus anciennes synagogues d'Afrique, où une attaque revendiquée par Al Qaïda avait fait 21 morts en 2002. (Reportage Tarek Amara, rédigé par Angus McDowall, avec Tangi Salaün à Paris ; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)