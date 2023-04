Cinq morts dans une fusillade au Texas

(Reuters) - Un homme armé a abattu cinq voisins, dont un enfant de huit ans, après s'être vu demander d'arrêter de tirer avec son fusil semi-automatique de type AR-15 au pied de sa maison, à Cleveland, dans le Texas, a annoncé samedi le shérif du comté. La police est toujours à la recherche du suspect qui, après les protestations de voisins vendredi soir, a enjambé la clôture et abattu les victimes en leur tirant dans la tête, a-t-il ajouté. "Il est en fuite dans la forêt Sam Houston. Nous le poursuivons avec des chiens, des cavaliers et des drones", a indiqué le shérif. (Reportage Ahmed Aboulenein et Jason Lange à Washington et Gokul Pisharody à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)