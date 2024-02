Cinq morts dans un bombardement ukrainien sur Belgorod, dit la Russie

MOSCOU (Reuters) - Cinq personnes, dont un enfant, ont été tuées jeudi dans un bombardement ukrainien sur Belgorod, ville du sud de la Russie proche de la frontière avec l'Ukraine, ont déclaré des responsables russes. Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a fait état sur les réseaux sociaux de cinq morts et 18 blessés, dont cinq enfants. Son homologue de la région voisine de Koursk, Roman Starovoit, a qualifié ce bombardement de "nouveau crime des nazis ukrainiens", selon une formule régulièrement employée par les responsables russes pour désigner les autorités ukrainiennes. D'après Roman Starovoit, un centre commercial, une installation sportive de plein air et des zones résidentielles ont été touchés. Il n'a pas fourni de bilan. A lire aussi... Les autorités ukrainiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat. Un correspondant de la chaîne de télévision Zvezda, appartenant au ministère russe de la Défense, a affirmé que six personnes avaient été tuées à proximité du centre commercial Magnit. Le média russe Mash estime le nombre total de morts à neuf. Belgorod et sa région sont la cible d'attaques fréquentes à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les autorités russes ont affirmé que 25 civils avaient été tués lors de la plus importante d'entre elles, à la fin du mois de décembre. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 14 missiles ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod. (Reportage de Reuters ; version française Lina Golovnya)