Cinq morts dans un affrontement Azerbaïdjan-Arménie sur le Karabakh

Cinq morts dans un affrontement Azerbaïdjan-Arménie sur le Karabakh













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des échanges de tirs entre des troupes azerbaïdjanaises et des Arméniens dans la région azerbaïdjanaise contestée du Haut-Karabakh ont provoqué la mort d'au moins cinq personnes dimanche, selon des informations diffusées par deux pays. Le Nagorno-Karabakh a été au centre des deux guerres qui ont opposé les deux anciens États soviétiques depuis qu'ils ont accédé à l'indépendance il y a plus de 30 ans. Selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense, deux militaires ont été tués dans un échange de tirs après que les troupes azerbaïdjanaises ont arrêté un convoi qu'il soupçonnait de transporter des armes de la principale ville de la région vers des zones périphériques. Il a déclaré que le convoi avait emprunté une route non autorisée. Le ministère arménien des affaires étrangères a déclaré que trois fonctionnaires du ministère de l'intérieur du Karabakh avaient été tués. Il a ajouté que le convoi transportait des documents et un pistolet de service et a jugé "absurdes" les allégations azerbaïdjanaises sur un transport d'armes. Le Haut-Karabakh est depuis longtemps reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, bien que sa population soit majoritairement composée d'Arméniens de souche. Les forces arméniennes ont pris le contrôle du Karabakh lors d'une guerre qui s'est déroulée dans la région alors que le régime soviétique s'effondrait au début des années 1990. L'Azerbaïdjan a repris de larges pans de territoire lors d'un conflit de six semaines, en 2020, qui s'est terminé par une trêve et l'envoi de soldats de la paix russes, qui restent dans la région. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre des efforts visant à résoudre le conflit, mais des violences épisodiques ont nui au processus. Depuis trois mois, des écologistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de Lachin, qui relie l'Arménie et le Haut-Karabakh, et s'opposent aux opérations minières dans la région. L'Arménie affirme que les manifestants sont des activistes politiques agissant sur ordre des autorités azerbaïdjanaises. Le mois dernier, la Cour mondiale a ordonné mercredi à l'Azerbaïdjan de garantir la libre circulation dans le corridor de Lachin. (Reportage de Naila Bagirova, version française Benjamin Mallet)