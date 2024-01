Cinq migrants trouvent la mort dans la Manche, annonce la Préfecture de la Manche et de la mer du Nord

PARIS (Reuters) - Cinq migrants tentant de traverser la Manche ont trouvé la mort dimanche matin et deux autres, en hypothermie sévère, ont du être pris en charge par les secours, a annoncé la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Un des naufragés a été évacué en urgence absolue à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Plusieurs dizaines de personnes ont pris place dans une embarcation qui s'est retrouvée en difficulté vers 01h45 du matin à la hauteur de la plage de Wimereux, au sud de Calais. "La température de l'eau de mer est actuellement d'environ 9°C. Toute personne qui tenterait de traverser la Manche sur des moyens nautiques précaires s’expose à des risques importants", a ajouté la Préfecture, soulignant que le parquet de Boulogne-sur-mer avait ouvert une enquête. Plusieurs moyens de sauvetage ont été engagés, comme le semi-dirige du remorqueur Abeille Normandie, affrêté par la Marine nationale, l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, qui a hélitreuillé un des naufragés, et une vedette et un semi-rigide de la SNSM de Boulogne-sur-Mer. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré que ces décès étaient déchirants et montraient que le Royaume-Uni devait restructurer son système migratoire, une des principales promesses du Premier ministre Rishi Sunak avant l'élection attendue cette année. Rishi Sunak tente de faire passer un projet controversé visant à expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une législation visant à bloquer de nouvelles actions judiciaires contre cette réforme revient la semaine prochaine au Parlement. "Au bout du compte, la seule manière d'arrêter les bateaux est de casser le système des trafiquants d'êtres humains", a dit David Cameron à la télévision de la BBC. "Une fois que nous aurons fait cela, nous serons encore davantage en mesure de faire s'effondrer ce commerce." (Reportage Gilles Guillaume, Pascal Rossignol et Michel Rose, avec Andy Bruce et William Schomberg à LondresCinq)