Cinq gardiens de la Révolution iranienne tués dans une frappe israélienne à Damas

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Cinq membres des Gardiens de la Révolution ont péri dans une frappe aérienne conduite à Damas par l'armée israélienne, rapporte la chaîne d'information iranienne Press TV. La télévision d'Etat iranienne affirme que le bâtiment visé abritait plusieurs conseillers iraniens en poste dans la capitale syrienne. Le chef de l'unité de l'information se trouve parmi les victimes, selon une source sécuritaire. L'Iran a jugé que cette attaque "était une tentative désespérée d'étendre l'instabilité dans la région", selon la télévision iranienne d'Etat. (Laila Bassam et Kinda Makieh)